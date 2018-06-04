Украина Минздрав защищает зама Супрун Линчевского, заявившего, что не нужно тратиться на онкобольных

2018-06-04 11:42 363

Минздрав Украины отреагировал на разгоревшийся в соцсетях и СМИ скандал вокруг заявления заместителя и. о. главы Минздрава Александра Линчевского о целесообразности лечения онкобольных граждан за рубежом.

"Министерство здравоохранения Украины обеспокоено активным распространением отдельных отрывков выступления заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, вырванных из общего контекста плодотворного диалога МОЗ Украины и Счетной палатой Украины", - говорится в заявлении ведомства, распространенном его пресс-службой.

У Супрун также уверяют, что считают отчет Счетной палаты по результатам аудита программы эффективности использования денег из госбюджета высокопрофессиональным документом, который будет использован для дальнейших изменений.

Сам Линчевский извиняется за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные во время его доклада для описания проблемы, которая затрагивает особо чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан.

При этом в ведомстве подчеркнули недопустимость распространения некорректного предположения относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых министерство направляло на лечение за границу. "Все пациенты в рамках этой программы находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии здоровья, прогнозирования успешности трансплантации и вероятности наступления рецидива затруднено и зависит, в том числе, и от качества обеспечения послеоперационного периода после возвращения в Украину. Все эти случаи имеют высокие риски, следовательно, доля случаев с ремиссией на уровне 75% является высоким результатом для подобной программы", - подчеркивают в Минздраве.

Кроме того, в Минздраве утверждают, что считают конечные результаты программы “Лечение граждан Украины за рубежом” в целом успешными за время работы команды.

"За последние два года отправлен на лечение в полтора раза больше пациентов, чем за предыдущие 6 лет совокупно. Пребывания пациентов в очереди сократилось с года до месяцев, иногда недель. Формируется сеть проверенных и надежных мировых клиник-партнеров, с которыми идет системная сотрудничество. Шанс на продление жизни получают более 75% пациентов", - отчитались в Минздраве.

Напомним, скандал вокруг заявления заместителя и. о. главы Минздрава Александра Линчевского о целесообразности лечения онкобольных граждан за рубежом разгорелся в соцсетях и СМИ накануне. В частности, речь идет о заявлении чиновника, что "Это рак. Они все умрут. Они все умрут, без вариантов". Выдержку из стенограммы выступления Линчевского привел Онкологический портал Украины.