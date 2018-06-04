Политика В Раде отреагировали на угрозу отставки Гройсмана

2018-06-04 17:00 541

Представители БПП советуют премьеру сосредоточиться на задачах Кабмина, а не беспокоиться о работе Рады.

Вопрос создания Антикоррупционного суда не входит в зону ответственности Кабинета министров. Об этом после согласительного совета в понедельник, 4 июня, сказал глава фракции БПП Артур Герасимов, комментируя заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

"Когда мы говорим о сотрудничестве и о согласовании с нашими международными партнерами, то у каждого есть своя сфера ответственности", - заявил глава фракции.

По его словам, президент Петр Порошенко внес проект закона о создании Антикоррупционного суда в Верховную Раду, а парламент уже принял его в первом чтении и ответственность депутатов - завершить антикоррупционную реформу.

"Ответственность Кабинета министров, насколько я понимаю, это вопрос тарифов, которые сейчас обсуждаются между международными партнерами и правительством", - сказал Герасимов.

"Мое собственное мнение, что каждый должен нести ответственность за свою, как говорится, сферу. И каждый должен нести ответственность за срыв договоренностей в своей сфере", - добавил он.

Политик подчеркнул, что в четверг парламент проголосует законопроект о создании Антикоррупционного суда, поскольку это его задача, и пожелал Кабинету министров успешно завершить переговоры с МВФ, что является его задачей.

В свою очередь, представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что правительству следует беспокоиться о вопросах в рамках своих полномочий, передает Интерфакс-Украина.

Она пояснила, что речь идет о переговорах с МВФ, наполнении бюджета, выполнение обязательств по выплате пенсий, поставках в Украину лекарств, вакцин, вопросе децентрализации и финансирования объединенных территориальных громад.

"Я думаю, что вместо заявлений о том, проголосует или не проголосует Верховная Рада, нужно сконцентрироваться на работе, связанной с выполнением функций, возложенных на исполнительную власть", - резюмировала Луценко.

Ранее сообщалось, что Гройсман созвал экстренное заседание Кабмина.