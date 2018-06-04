Политика Данилюк рассказал, что ждет Украину без транша МВФ

2018-06-04 17:30 535

 

По оценкам министра финансов Александра Данилюка, Украина сможет договориться об очередном транше МВФ.

Об этом она рассказал в интервью ЭП.

«Моя оценка — удастся», — ответил он на вопрос о привлечении транша.

«И мы должны это сделать в июне, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый финансовый ресурс для финансирования бюджета. Мы планировали еще в первом квартале привлечь более двух млрд долларов. Прожили пять месяцев без этого финансирования, но дальше будет сложнее», — отметил министр.
По его словам, бюджет — 2018 формировался на базе того, что Украина будет оставаться в программе МВФ, а закон о Антикоррупционный суд должен был принят еще до конца 2017 года. За такой бюджет голосовала Верховная рада.

«Без МВФ нам значительные расходы придется останавливать», — подчеркнул Данилюк.

«Если нет МВФ — секвестр неизбежен», — подытожил он.

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