Политика Стало известно, сколько зарабатывают украинцы в Польше

2018-06-04 21:30 661

 

Все больше украинцев в Польше имеют такие же зарплаты, как и поляки, при этом работодатели не исключают, что будут платить им больше.

Таковы результаты исследования Personnel Service по трудовой миграции в первом полугодии 2018 года, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Puls Biznesu.

Так, 24% польских работодателей признали, что готовы платить «на руки» работникам из Украины больше, чем полякам. Во второй половине прошлого года такую готовность выражали 16% опрошенных. Рост этого показателя объясняется трудностями поиска работников с соответствующей квалификацией.

«Уже некоторое время вознаграждение поляков и украинцев схоже. Моменты, когда работникам из Украины платили меньше, быстро ушли в прошлое», — рассказал председатель Personnel Service Кшиштоф Игльот.

Он отметил, что потребность в работниках с востока растет, поэтому работодатели готовы предлагать им более привлекательные условия, например, жилье, доступ к интернету, довоз до места работы, что также увеличивает реальные заработки.

Исследование также показало, что по мнению 89% польских работников, украинцы не отбирают у поляков рабочие места. Противоположного мнения придерживаются 11%.

38% польских работников считают, что наплыв украинцев тормозит рост зарплат в Польше, а 58% респондентов — что украинцы не имеют никакого влияния на этот показатель.

Также, согласно исследованию, 42% польских работников положительно настроены к украинцам, работающим в Польше. Еще 44% настроены нейтрально. Только 11% опрошенных настроены негативно.

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