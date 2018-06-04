Политика Аномальная засуха в Крыму: объявлено чрезвычайное положение

2018-06-04 20:00 520

В оккупированном Россией Крыму из-за засухи объявлен режим чрезвычайной ситуации в четырех районах полуострова.

Об этом говорится в распоряжении оккупационных властей, опубликованном на их сайте.

Режим "чрезвычайная ситуация" введен в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

"Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования"чрезвычайная ситуация". Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования", – говорится в распоряжении, опубликованном от имени главы местной оккупационной администрации Сергея Аксенова.

Согласно распоряжению, администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить все меры, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при так называемом "российском правительстве Крыма".