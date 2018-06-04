Политика Наказание Сущенко это приговор Кремлю: Порошенко сделал важное заявление

2018-06-04 21:00 463

 

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Россия обязательно понесет наказание за издевательства над украинцами

Такое заявление он опубликовал у себя в социальных сетях.

«Беспрецедентный цинизм российского «суда», который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает — кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев», — комментирует Порошенко.

Он также добавил: «Я уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными «приговорами» Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе».

Напомним, Московский городской суд вынес приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Узника Кремля приговорили к 12 годам в колонии строгого режима. Он признан виновным в шпионаже. Перед этим прокурор запросил для украинского журналиста 14 лет колонии. Отметим, все слушания по делу украинского журналиста проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно». Сам Сущенко многократно заявлял, что свою вину не признает. Добавим, Романа Сущенко с нарушением международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой (в России у него проживают родственники).

Сразу после решения Московского городского суда представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин предположил, что украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять на руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Возможности для обмена Романа Сущенко на Кирилла Вышинского есть. Я считаю, что этим нужно воспользоваться немедленно», — заявил Фейгин.

Накануне главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что хочет лишиться гражданства Украины. Скандальный журналист требует защиты президента России Владимира Путина:

«Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя только гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер по моему освобождению».

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