Детали Как выбрать обменник Payeer на Приват24

2018-06-04 18:40 310

Payeer – электронная система платежей, предоставляющая большой выбор услуг и денежных операций. Сервис работает с 2010 года, и за это время заслужил доверие свыше 7 миллионов пользователей. На сегодняшний день компания сотрудничает с более чем 200 странами и предлагает такие возможности:

мгновенные денежные переводы по всему миру, даже не зарегистрированному в сети получателю;

множество способов ввода средств – пополнять и выводить средства можно с помощью более 157 онлайн обменников по всему миру;

множество международных способов оплаты – сервис принимает платежи от обменников в более чем 200 странах мира;

бесплатная банковская карта – при безналичном расчете и снятии средств по карте по всему миру, комиссия составляет 0%.

Валюта счета - Пейер рубли, доллары и евро, без ограничений по выводу или переводу денег, узнать подробнее о системе и обмене Payeer RUB можно здесь https://www.bestchange.ru/wiki/article-payeer-rouble.html.

Большинство торговых площадок в Интернете работают с данным сервисом, что делает возможным прием платежей более чем 30 способами: с помощью обменников, банковских и мобильных переводов, оплаты с мобильного. Также с его помощью можно быстро оплатить услуги интернет-провайдера, мобильного оператора, коммунальные услуги, билеты, покупки в Интернете, онлайн-ресурсы, игры и социальные сети, и многое другое.

Где лучше обменять?

Если вам нужно осуществить вывод Payeer на карту Приват24, это можно легко сделать с помощью специального обменного пункта в Интернете. Самостоятельно искать такой сайт не рекомендуется, потому что, помимо добросовестных сервисов, в Сети работает и большое количество мошенников, выдающих себя за честные обменники. С первого взгляда, к сожалению, найти отличие между такими сайтами практически невозможно. Обман раскрывается, как правило, после того, как со счета клиента безвозвратно исчезают средства.

Опытные пользователи рекомендуют осуществлять поиск известных обменных пунктов с помощью мониторингового сайта www.bestchange.ru, на котором представлены только площадки с отличной репутацией и положительными отзывами клиентов. Каждый из них проходит серьезную проверку, прежде чем попасть в список рекомендаций по запросу пользователей. На главной странице представлены наиболее выгодные курсы обмена по самому актуальному курсу, а, воспользовавшись поиском, можно легко найти интересующее вас направление, например, карта ПриватБанк 24 гривна.

Как выполнить операцию обмена?

Есть несколько критериев выбора подходящего пункта обмена, которые помогут быстро определить наиболее подходящий в вашем конкретном случае:

текущий курс обмена;

размер взимаемой комиссии;

ограничение по количеству средств – некоторые пункты назначают минимальную сумму сделки, чтобы не заниматься мелкими переводами;

режим операции – ручной или автоматический;

лимит средств в обменнике – заранее убедитесь, что в наличии есть достаточная сумма для операции;

количество положительных отзывов клиентов сервиса.

Также нужно обратить внимание на режим операции, он может быть ручной и автоматический. В некоторых случаях авторежим может быть недоступен, тогда процесс перевода займет немного больше времени. Просмотреть все доступные предложения можно, открыв обменник Payeer на Приват24 – в таблице они расположены по убыванию от наиболее выгодного. В случае, если по интересующему вас запросу нет предложений, которые бы вас устроили, задайте желаемые параметры и воспользуйтесь функцией оповещения – как только оно появится, вы получите соответствующее сообщение.

Если же операцию нужно осуществить немедленно, можно совершить двойной обмен. Для этого нужно просто выбрать промежуточную денежную единицу, и совершить обмен с ее помощью, в два приема. После этого вы переводите средства на счет в ПриватБанк. Для расчета выгодности денежных операций воспользуйтесь специальным калькулятором на сайте, с его помощью легко произвести вычисления нужной суммы по актуальному курсу.

Теперь вы можете проводить сделки быстро и выгодно, пользуясь услугами проверенных обменных сайтов, не опасаясь за безопасность собственных денежных средств. Вам доступны лучшие курсы для конвертации, самые популярные предложения.