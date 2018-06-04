Политика Демарш генерала: Путин уволил главу МЧС Крыма, но тот отказался уходить

2018-06-04 19:35 453

 

В понедельник, июня, появилась информация о том, что Сергей Шахов уволен с поста руководителя главного управления МЧС по Республике Крым. Также Путин освободил от должности министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Сергея Абисова. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта внутренней службы Шахова Сергея Николаевича, начальника главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым", – говорится в документе о бывшем главе МЧС.

Однако генерал-лейтенант Сергей Шахов отказался выполнять распоряжение президента России. Он заявил, что продолжит исполнять обязанности министра по чрезвычайным ситуациям в составе правительства Республики Крым.

"Пока я остаюсь министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Это все зависит от Сергея Валерьевича (Аксенова, главы Крыма). Он у меня – командир", – сказал Шахов. Об этом сообщает Крымская служба новостей.

 

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