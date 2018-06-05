Политика На расследование отравления Скрипалей Британия потратила 10 млн долларов

2018-06-06 09:11 571

Полиция Британии потратила около 7,5 миллиона фунтов (десять миллионов долларов) на расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 

"Нападение с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери три месяца назад стало беспрецедентным инцидентом для нашей полиции, что означает существенные затраты в связи с масштабом расследования. На данном этапе мы оцениваем, что общая стоимость операции полиции Уилтшира составит 7,5 миллиона фунтов стерлингов", − заявил комиссар полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангус Макферсон.

ВРАЧИ ПОЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ БОЯТСЯ ДАВАТЬ ПРОГНОЗЫ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ СКРИПАЛЯМ

Также Макферсон обратился к МВД Великобритании с просьбой покрыть все расходы и напомнил, что правительство ранее согласилось выделить специальный грант в размере 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

В заявлении также указано, что с расследованием в общей сложности помогали 1230 офицеров со всей страны. Через три месяца после покушения дополнительные силы полиции, стянутые в Уилтшир из 40 графств Англии и Уэльса, вернулись домой.

В БРИТАНИИ НАЗВАЛИ ИМЯ РОССИЙСКОГО АГЕНТА, ОТРАВИВШЕГО ЭКС-ПОЛКОВНИКА ГРУ

Отмечается, что кордоны вокруг мест, связанных с перемещением Скрипалей, постепенно снимают после проведения работ по обеззараживанию. Те места, доступ в которые по-прежнему закрыт, будут охранять сотрудники частных фирм.

ЮЛИЯ СКРИПАЛЬ РАСКРЫЛА НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ДЕТАЛИ ОТРАВЛЕНИЯ

Еще по теме

Врачи пояснили, почему боятся давать прогнозы выздоровления Скрипалям

2018-05-30 14:13 1781

СМИ Накануне убийства Бабченко полиция искала видео с камер наблюдения в его доме

2018-05-30 09:12 2294

Убийство Бабченко: в полиции назвали первую версию

2018-05-29 23:30 1527

видео Девушка за рулем Лады лихо уделала полицейских - погоня в Ржищеве стала хитом

2018-05-24 15:14 5889

Еще новости в разделе "Политика"

Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов Данилюка

2018-06-06 13:15 184

Сегодня Совбез ООН принимает резолюцию о войне на Донбассе

2018-06-06 12:43 289

ОНЛАЙН Рада рассматривает правки к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде

2018-06-06 10:12 498

На расследование отравления Скрипалей Британия потратила 10 млн долларов

2018-06-06 09:11 571
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов Данилюка 2018-06-06 13:15 184
Сегодня Совбез ООН принимает резолюцию о войне на Донбассе 2018-06-06 12:43 289
ОНЛАЙН Рада рассматривает правки к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде 2018-06-06 10:12 498
На расследование отравления Скрипалей Британия потратила 10 млн долларов 2018-06-06 09:11 571

Лента

13:15 Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов Данилюка
12:43 Сегодня Совбез ООН принимает резолюцию о войне на Донбассе
12:14 Сборная Аргентины отказалась от матча против Израиля из-за угроз палестинцев
11:42 По факту поджога в зоне отчуждения ЧАЭС полиция завела уголовное дело
КАРТА 11:13 Прогноз погоды: Сегодня и завтра жара отступит, на востоке и юге - дожди с грозами
10:41 СБУ завела уголовное дело против СМИ по факту публикации скандального "списка 47"
ОНЛАЙН 10:12 Рада рассматривает правки к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:11 На расследование отравления Скрипалей Британия потратила 10 млн долларов
фото + видео 08:39 Пожар в Чернобыльской зоне: горит зараженный "рыжий" лес, радиационный фон в норме