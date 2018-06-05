Политика На расследование отравления Скрипалей Британия потратила 10 млн долларов

2018-06-06 09:11 571

Полиция Британии потратила около 7,5 миллиона фунтов (десять миллионов долларов) на расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Нападение с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери три месяца назад стало беспрецедентным инцидентом для нашей полиции, что означает существенные затраты в связи с масштабом расследования. На данном этапе мы оцениваем, что общая стоимость операции полиции Уилтшира составит 7,5 миллиона фунтов стерлингов", − заявил комиссар полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангус Макферсон.

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Также Макферсон обратился к МВД Великобритании с просьбой покрыть все расходы и напомнил, что правительство ранее согласилось выделить специальный грант в размере 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

В заявлении также указано, что с расследованием в общей сложности помогали 1230 офицеров со всей страны. Через три месяца после покушения дополнительные силы полиции, стянутые в Уилтшир из 40 графств Англии и Уэльса, вернулись домой.

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Отмечается, что кордоны вокруг мест, связанных с перемещением Скрипалей, постепенно снимают после проведения работ по обеззараживанию. Те места, доступ в которые по-прежнему закрыт, будут охранять сотрудники частных фирм.

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