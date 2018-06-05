Мир Швейцарские банки заблокировали счета близкого к Путину олигарха Вексельберга

2018-06-05 11:44 625

Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах близкого к Путину миллиардера Виктора Вексельберга. 

"Швейцарские банки заблокировали 1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга. Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer", - говорится в сообщении Forbes.

Отмечается, что счета Вексельберга мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является миллиардер. С 2017 года Вексельберг является гражданином Кипра.

Ряд швейцарских банков помимо блокировки средств в течение нескольких дней отказывали Вексельбергу в доступе к крупным пакетам акций в промышленных компаниях Швейцарии, в числе которых - Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

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