Украина фото Брат харьковской мажорки Зайцевой попался на пьянстве за рулем

2018-06-05 12:45 528

Вчера вечером патрульная полиция Харькова остановила BWM, у водителя которого были признаки опьянения.

Как сообщает сообщество "Киев оперативный", за рулем был Василий Зайцев (1992 года рождения), брат Елены Зайцевой, участницы ДТП в Харькове, в результате которой погибли шесть человек.

Водитель от тестов для определения алкогольного опьянения отказался.

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Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

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Оба участника аварии – водитель Lexus Елена Зайцева и Геннадий Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg – сейчас находятся в СИЗО.

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