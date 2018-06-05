Политика Facebook и Google обяжут раскрывать имена заказчиков политической рекламы

2018-06-05 13:14 508

В США прокурор штата Вашингтон подал в суд на Facebook и управляющую компанию Google – Alphabet.

Компании обвиняют в нарушении закона о финансировании избирательной кампании, не предоставив общественности информации о том, кто являлся покупателем предвыборной рекламы. 

"Генеральный прокурор штата Боб Фергюсон заявил, что будет добиваться взыскания штрафов с компаний и судебного решения, требующего соблюдения законодательства штата и наказывающее за неразглашение рекламных расходов на выборах с 2013 года", - сообщает Reuters.

Пресс-служба Facebook сообщила, что соцсеть надеется на скорейшее разрешение проблемы. Также в компании заявили, что ранее представили необходимые настройки для пользователи, чтобы узнать, кто покупает политические объявления в социальной сети.

Представитель Google не сразу согласился предоставить комментарии, но затем, как и Facebook, Google пообещал создать онлайн-архив рекламных объявлений.

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