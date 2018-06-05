Политика Канада осудила режим Путина за приговор Роману Сущенко по фейковому делу

2018-06-05 13:46 484

Правительство Канады осуждает приговор России, вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом сегодня заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем микроблоге Twitter.

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"Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста Романа Сущенка к 12 годам тюремного заключения в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала Фриланд.

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Напомним, 4 июня в Москве украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат Фейгин заявил, что это решение будет обжаловано.

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