Украина Ученые пояснили причины аномального нашествия бабочек в Киеве

2018-06-05 15:16 331

Энтомолог профессор, доктор биологических наук Валерий Корнеев объяснил причины аномального нашествия бабочек в столице. Напомним, бабочка сонцевик красно-рыжий буквально заполонила практически все районы Киева.

Как написал ученый в своем Facebook, гусеница сонцевика питается на лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях.

"Прошлый год был для этого вида особенно благоприятный. Весна в этом году была "моментальной", то же и бабочки, что дожили до весны в тайниках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день", - отметил Корнеев.

Следовательно, все гусеницы быстро развились за май и окуклились также почти в то же время.

"Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и сегодня утром (4 июня - ред.) дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки", – пояснил Корнеев.

По его словам, бабочки будут летать до зимы, а потом спрячутся на чердаки, в листья и дупла до весны.

Еще по теме

Medical Aesthetic Synergy Congress прошел 1-2 июня 2018 года в Киеве

2018-06-05 10:54 499

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-06-05 08:41 435995

С 1 августа без горячей воды может остаться весь Киев

2018-06-04 20:30 1649

фото 31 мая и 1 июня в Национальной оперетте - знаковый бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше»

2018-05-30 13:20 3933

Еще новости в разделе "Украина"

Ученые пояснили причины аномального нашествия бабочек в Киеве

2018-06-05 15:16 331

В Одесской области напали на депутата - прострелили ногу

2018-06-05 14:15 382

фото Брат харьковской мажорки Зайцевой попался на пьянстве за рулем

2018-06-05 12:45 528

На Донбассе погиб 22-летний брат Георгия Гонгадзе Марьян

2018-06-05 12:13 649
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Ученые пояснили причины аномального нашествия бабочек в Киеве 2018-06-05 15:16 331
В Одесской области напали на депутата - прострелили ногу 2018-06-05 14:15 382
фото Брат харьковской мажорки Зайцевой попался на пьянстве за рулем 2018-06-05 12:45 528
На Донбассе погиб 22-летний брат Георгия Гонгадзе Марьян 2018-06-05 12:13 649

Лента

видео 15:44 "Мир Юрского периода-2" выйдет в украинский прокат раньше, чем в США - премьера 7 июня
15:16 Ученые пояснили причины аномального нашествия бабочек в Киеве
14:43 Ким Чен Ына перед встречей с Трампом провел зачистку высшего командования армии
14:15 В Одесской области напали на депутата - прострелили ногу
13:46 Канада осудила режим Путина за приговор Роману Сущенко по фейковому делу
13:14 Facebook и Google обяжут раскрывать имена заказчиков политической рекламы
фото 12:45 Брат харьковской мажорки Зайцевой попался на пьянстве за рулем
12:13 На Донбассе погиб 22-летний брат Георгия Гонгадзе Марьян
11:44 Швейцарские банки заблокировали счета близкого к Путину олигарха Вексельберга
видео 11:12 В Кропивницком воры вскрывали банкомат, а взорвали отделение банка