Украина Ученые пояснили причины аномального нашествия бабочек в Киеве

2018-06-05 15:16 331

Энтомолог профессор, доктор биологических наук Валерий Корнеев объяснил причины аномального нашествия бабочек в столице. Напомним, бабочка сонцевик красно-рыжий буквально заполонила практически все районы Киева.

Как написал ученый в своем Facebook, гусеница сонцевика питается на лиственных деревьях, преимущественно на ивах и тополях.

"Прошлый год был для этого вида особенно благоприятный. Весна в этом году была "моментальной", то же и бабочки, что дожили до весны в тайниках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день", - отметил Корнеев.

Следовательно, все гусеницы быстро развились за май и окуклились также почти в то же время.

"Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки и ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и сегодня утром (4 июня - ред.) дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки", – пояснил Корнеев.

По его словам, бабочки будут летать до зимы, а потом спрячутся на чердаки, в листья и дупла до весны.