Украина В Одесской области напали на депутата - прострелили ногу

2018-06-05 14:15 382

В Одесской области 54-летнего дептута Черноморской рады ранили выстрелом из травматического оружия. Об этом сообщает областной отдел коммуникации полиции.

По данным правоохранителей, возле дома пострадавшего к машине депутата местного совета кто-то подбежал и несколько раз выстрелил из травматического оружия через водительское окно. Затем нападавший убежал.

Пострадавшего доставили в больницу с повреждениями бедра, его жизни ничего не угрожает.

По факту ЧП открыли уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Правоохранители ищут напавшего.

Одесское издание dumskaya.net сообщает, что пострадал депутат Черноморского городского совета Сергей Червачев.

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