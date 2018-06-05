Украина Тарифы на воду в Киеве вырастут на 50%

2018-06-05 18:30 661

 

Если тарифы будут ниже, возможны последствия как технического, так и финансового характера, предупреждает Киевводоканал.

В 2019 тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в Киеве вырастут в среднем на 49,6%. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала во вторник, 5 июня.

Отмечается, что рост тарифов обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств.

"Расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению по подсчетам Киевводоканал изменится в среднем на 49,6% и составит 23 грн 17 коп", – сказала директор Департамента экономики и финансов Ирина Кирилюк

Председатель правления – генеральный директор Киевводоканала Дмитрий Новицкий в свою очередь отметил, если тарифы будут ниже, возможны последствия как технического, так и финансового характера.

"Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров, и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять", – подчеркнул Новицкий.

Ранее сообщалось, что с 14 июля стоимость проезда в транспорте Киева вырастет в два раза – до 8 гривен. Городские власти утверждают, что вынуждены принять такое решение, чтобы избежать угрозы транспортного коллапса в столице.

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