Политика К Киеву приближается мощный грозовой фронт

2018-06-05 17:30 802

К Киеву приближается грозовой фронт и штормовой ветер с порывами 15-18 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайшие два часа с сохранением до конца суток вторника, 5 июня, в столице ожидается гроза, порывы ветра достигнут 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Отметим, что по международной 12-балльной шкале Бофорта скорость ветра в 17,2-20,7 м/с - оценивается в 8 баллов (очень сильный ветер, ломаются ветви деревьев, наличествуют легкие повреждения малых архитектурных форм).

Как сообщала "Страна", метеорологи прогнозируют в ближайшие сутки постепенное снижение температуры до 8-13 градусов ночью. Днем похолодает до +17...+22, лишь в южной части ночью будет +14...+19, а днем ​​+24...+29. В четверг, 7 июня, температура ночью снизится до +6...+11, на юге и Закарпатье - до +15, днем ​​температура почти не изменится +18...+23.

Напомним, сегодня атмосферный фронт принесет в Украину дожди, грозы, местами шквалы и град. Температура воздуха в течение дня +25...+30 градусов тепла, на севере и западе местами +22...+25 тепла.