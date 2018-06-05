Политика Савченко требует повторную экспертизу на полиграфе

2018-06-05 20:30 727

Защита усомнилась в заявлении СБУ о том, что нардеп противодействовала полиграфу, при чем именно при ответе на те вопросы, которые предложила сама.

Народный депутат Надежда Савченко хочет повторного прохождения экспертизы на полиграфе. Соответствующее ходатайство передал в Шевченковский районный суд ее адвокат Константин Глоба. Об этом во вторник, 5 июня, сообщается на странице Савченко в Facebook.

"СБУ делает громкое заявление о том, что все же первый полиграф удалось провести, и экспертиза дала результаты. В заявлении говорится, что полиграф дал результаты частично на вопрос о приготовлении к преступлению, а вот на другие вопросы Савченко начала противодействовать полиграфу", - написал адвокат.

Также адвокат утверждает, что вопросы, отвечать на которые нардеп сопротивлялась, были предложены самой Савченко "для объективного исследования".

"Логическим возникает вопрос, зачем Савченко выносить на экспертизу ряд вопросов и в результате противодействовать экспертизе именно на эти вопросы?", - пояснил Глоба.

В частности, адвокат настаивает, чтобы в Савченко спросили:

До задержания Савченко скрывалась от органов предварительного расследования или суда?

До задержания Савченко игнорировала вызовы на следственные действия?

До задержания Савченко прятала, портила вещи и документы, которые имеют существенное значение для установления обстоятельств инкриминируемого ей уголовного правонарушения?

Угрожала ли Савченко, до задержания, кому-то из участников уголовного судопроизводства?

Препятствовала ли Савченко, до задержания, производству другим образом?

Совершала ли Савченко, до задержания, уголовное преступление в котором подозревается?

В сообщении отмечвется, что соответствующее заявление Глоба подписал еще 30 мая, хотя СБУ опубликовала результаты проверки на детекторе лжи только 4 июня.

Напомним, накануне СБУ опубликовала результаты исследования на полиграфе, которые подтвердили, что Савченко готовила теракт.

Позже сестра нардепа заявила, что СБУ выдала фейк, зная, что адвокаты будут просить о повторном прохождении экспертизы.