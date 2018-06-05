Украина В Минздраве нашли нарушений на 24 млн при лечении онкобольных

2018-06-05 20:00 685

 

Министерство здравоохранения неэффективно использовало 286 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями за рубежом, из которых 24 миллиона гривен – с нарушением законодательства.

"Факты доказали, что Министерство здравоохранения не обеспечило законного и эффективного использования средств госбюджета по лечению граждан Украины за рубежом. При этом Минздрав перед заслушиванием отчета в Счетной палате согласился со всеми нашими замечаниями", – сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, говорится на сайте ведомства.

По его словам, сейчас возникает ряд недоразумений вокруг проведенного аудита, несмотря на конкретные факты и цифры. При этом Пацкан отмечает, что у него вызывает удивление бурная реакция на результаты аудита, поскольку отчет был согласован с Минздравом.

В частности, ведомство констатировало отсутствие заключения двусторонних соглашений с медицинскими зарубежными учреждениями, отсутствие надлежащих расчетов стоимости услуг по лечению. Кроме того, не был проведен анализ цен стоимости лечения при выборе медучреждений, а также отсутствует оценка качества и результативности лечения.

 "Если говорить в целом, то в 2016 и 2017 годах более 31 процентов проверенных средств, выделяемых для лечения онкобольных за рубежом, были использованы с нарушениями или не экономно. А это – человеческие жизни ", – отметил Пацкан.

По его словам, за эти два года из-за неэффективных решений Минздрава не были использованы почти 200 миллионов гривен.

"И это, к сожалению, далеко не все факты. Соответствующий отчет не является секретным. Уже в ближайшие дни мы обнародуем его на официальном сайте", – резюмировал председатель Счетной палаты.

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