Политика Луценко прояснил европейским партнерам ситуацию вокруг "убийства" Бабченко

2018-06-05 19:30 691

Во вторник, 5 июня, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе международной конференции "Украинская европейская перспектива" пояснил европейским партнерам ситуацию относительно заказа и имитации убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

"Я признаю, что у нас были и ошибки в этом деле. Мы улучшить коммуникацию с нашими западными партнерами среди спецслужб", - сказал он.

Генеральный прокурор извинился за то, что спецоперация могла вызвать обеспокоенность среди людей в Украине и мире, которые искренне сочувствовали российскому журналисту после сообщения о его "гибели".

"Я прошу учесть, что Украина находится в открытой войне с Россией. Постоянно происходят теракты против украинских людей на российский заказ", - подчеркнул он.

Также Луценко отметил, что в течение последних лет нынешняя спецоперация стала 32 имитацией в контексте заказных убийств, чтобы выйти на лиц, которые причастны к планировавшимся убийствам. Он добавил, что правоохранители и специальные службы Украины смогли достигнуть цели в данном деле, в том числе получить "черный" список 47 человек, которых должны были убить в Украине по заказу Российской Федерации.

"Мы зафиксировали, как господин Герман (организатор заказа убийства Бабченко - ред.) представляет себя резидентом ФСБ в Украине", - объяснил генеральный прокурор.

Луценко уточнил, что у Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины есть все технически зафиксированные доказательства по этому делу.