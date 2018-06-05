Эксперты назвали продукты, которые очищают легкие

Медики рассказали, что сигаретный дым оставляет микроскопические ожоги на волоскам, которыми покрыты легкие, через время они атрофируются и отмирают. На слизистой скапливаются смолы, которые вызывают удушливый кашель.
Специалисты назвали продукты, которые помогают в очищении легких от никотиновых смол.
Грейпфрут
Вещества, которые входят в состав грейпфрута, способствуют восстановлению клеток, которые имеют отклонения в своем развитии от нормы. К тому же, этот экзотический плод богат антиоксидантами и улучшает работу клеток. Курильщикам он особенно полезен.
Имбирь
Расширяет сосуды, защищает от вирусов и бактерий, помогает быстрее вывести мокроту.
Чеснок
Борется со многими заболеваниями. Его нужно употреблять всем, как для лечения, так и в профилактических целях.
Морковь
Данный корнеплод богат витамином А, который оказывает благотворное влияние на ткани и клетки эпителия. Употребляя морковь в сыром виде, можно нейтрализовать вредное влияние никотина на организм.