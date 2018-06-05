Мир Эксперты назвали продукты, которые очищают легкие

2018-06-05 19:00 820

Медики рассказали, что сигаретный дым оставляет микроскопические ожоги на волоскам, которыми покрыты легкие, через время они атрофируются и отмирают. На слизистой скапливаются смолы, которые вызывают удушливый кашель.

Специалисты назвали продукты, которые помогают в очищении легких от никотиновых смол.

Грейпфрут

Вещества, которые входят в состав грейпфрута, способствуют восстановлению клеток, которые имеют отклонения в своем развитии от нормы. К тому же, этот экзотический плод богат антиоксидантами и улучшает работу клеток. Курильщикам он особенно полезен.

Имбирь

Расширяет сосуды, защищает от вирусов и бактерий, помогает быстрее вывести мокроту.

Чеснок

Борется со многими заболеваниями. Его нужно употреблять всем, как для лечения, так и в профилактических целях.

Морковь

Данный корнеплод богат витамином А, который оказывает благотворное влияние на ткани и клетки эпителия. Употребляя морковь в сыром виде, можно нейтрализовать вредное влияние никотина на организм.