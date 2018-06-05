Политика В СБУ открестились от "расстрельного списка" из 47 журналистов

2018-06-05 21:00 811

Работники СБУ не передавали в СМИ список имен 47 возможных жертв террористов. Их личности остаются тайной следствия. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.



При этом Гитлянская не стала комментировать подлинность списка, который ранее обнародовало украинское издание Страна.ua. Она заявила, что не знакома ни с этим списком, ни с тем, кто его мог передать в СМИ.



Ранее сообщалось, что данный список подозреваемый в организации убийства журналиста Бабченко Борис Герман передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам Герман получил этии имена от Вячеслава Пивоварника, которого обвинил в работе на фонд Путина и финансировании терроризма.



Напомним, Герман утверждает, что участвовал в спецоперации контрразведки СБУ по разоблачению сети российских агентов в Украине, которые якобы готовили убийства на территории нашей страны, однако, по какой-то причине, был задержан представителями другого департамента СБУ.



В СБУ это его заявление также отвергли, заявив, что Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины. А СБУ И СВРУ находятся в круглосуточной координации со всеми составляющими сектора безопасности Украины.