Украина Украинцев ждет масштабная проверка субсидий

2018-06-05 22:00 826

Вся информация о получателях госпомощи будет собираться и обрабатываться в Минфине

Министерство финансов проведет масштабную проверку законности получения субсидий. Об этом рассказал заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба ведомства.

Верификация получателей субсидий поможет идентифицировать тех, кто действительно нуждается в государственной помощи, и исключить злоупотребления средствами налогоплательщиков, подчеркнул Марченко. Ранее министр социальной политики Андрей Рева уже разоблачил богачей, которые получают субсидии.

По словам Марченко, масштабные проверки будут проходить в несколько этапов:

- на этапе начислений в территориальных подразделениях Минсоцполитики;

- на этапе верификации через данные реестров Государственной фискальной службы (учет доходов граждан), -

- Государственной миграционной службы (учет миграции физлиц), Минюста (учет имущества);

- через банки (учет безналичных операций по оплате ценных покупок).

Вся информация будет собираться и обрабатываться в Минфине. По словам чиновника, это позволит в автоматическом режиме выявлять субсидиантов, имущественное положение которых сомнительно и нуждается в дополнительной проверке.

"Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения выявляют потребность и назначают субсидии гражданам. На следующем этапе проводим мониторинг их заявленных доходов и произведенных расходов, чтобы предотвратить момент, когда гражданин начинает обманывать как государство, так и налогоплательщиков, притворяясь неплатежеспособным", – пояснил Марченко в интервью "Укринформу".

Как отметил заместитель министра, с тех пор, как в Украине действует система субсидий, системной проверки получателей субсидий не проводилось.

"Сейчас необходимо обеспечить функционирование системы в автоматическом режиме, создав предохранители злоупотреблений для огромного количества получателей субсидий, и антикоррупционные – для контролирующих органов", – отмечает Марченко.

Напомним, средний размер субсидии в Украине за год сократился более чем в два раза. Также с начала 2018 года субсидии назначены 764,6 тыс. домохозяйств, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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