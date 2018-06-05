Политика Сенцов написал письмо лидерам стран «G7»

2018-06-05 21:30 727

 

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо лидерам стран «Большой семерки» (G7) – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

Копию соответствующего письма предоставила сестра политзаключенного Наталья Каплан «Громадському».

«Уважаемые господа, спасибо вам большое, что вы и ваши страны делают для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для их судьбы и не будите сосредотачиваться на одной личности, например, мне, а поможете другим. Удачи вам в вашем нелегком деле. Слава Украине!»– написал он.

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