Спорт Сборная Аргентины отказалась от матча против Израиля из-за угроз палестинцев

2018-06-06 12:14 352

Футбольная ассоциация Аргентины отказалась от проведения товарищеского матча между Аргентиной и Израилем в Иерусалиме из-за политической ситуации, угроз и опасения провокаций.

Против проведения матча выступала Палестина, которая считает Иерусалим оккупированной территорией:

"Палестинцы сжигали футболки сборной Аргентины, а посол Палестины в Аргентине Хусни Абдель Вахед раскритиковал страну", - говорится в сообщении.

В результате главная команда Аргентины срочно подыскивает нового соперника, чтобы сыграть 9 июня в Барселоне.