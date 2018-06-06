Сегодня, 6 июня, жара немного отступит. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, в восточных и юго-восточных областях дожди.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на западе сегодня без осадков, днем температура воздуха остановится на уровне от +18°C до +26°C.
На востоке температура днем +21°C...+26°C, ожидаются дожди. В центральной части страны ожидается сухая погода, температура днем до +23°C .
На севере сухая и солнечная погода, днем температура воздуха прогреется до +17°C...+20°C. В южных регионах также дожди с грозами, температура днем - от +26°C до +29°C.
В Киеве сегодня будет солнечно, но не жарко. Столбики термометров днем поднимутся до +19°C...+21°C. Ночью похолодает до +11°C...+13°C.