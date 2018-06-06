Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня и завтра жара отступит, на востоке и юге - дожди с грозами

2018-06-06 11:13 462

Сегодня, 6 июня, жара немного отступит. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, в восточных и юго-восточных областях дожди. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на западе сегодня без осадков, днем температура воздуха остановится на уровне от +18°C до +26°C.

На востоке температура днем +21°C...+26°C, ожидаются дожди. В центральной части страны ожидается сухая погода, температура днем до +23°C .

На севере сухая и солнечная погода, днем температура воздуха прогреется до +17°C...+20°C. В южных регионах также дожди с грозами, температура днем - от +26°C до +29°C.

В Киеве сегодня будет солнечно, но не жарко. Столбики термометров днем поднимутся до +19°C...+21°C. Ночью похолодает до +11°C...+13°C.

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СБУ завела уголовное дело против СМИ по факту публикации скандального "списка 47" 2018-06-06 10:41 505
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