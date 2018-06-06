Политика ОНЛАЙН Рада рассматривает правки к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде

2018-06-06 10:12 498

Сегодня Верховная Рада продолжает рассмотрение во втором чтении законопроекта № 7440 о Высшем антикоррупционном суде. 

Депутатам осталось рассмотреть 270 поправок из 1927. Во второй половине дня нардепы будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Вчера спикер парламента Андрей Парубий призвал всех желающих присоединиться к работе комитета по вопросам правовой политики и правосудия, чтобы согласовать наиболее спорные нормы законопроекта об Антикоррупционном суде.

Напомним, Рада поддержала за основу законопроект об Антикоррупционном суде еще 1 марта. После этого в документ планировали внести около двух тысяч поправок.

Спикер парламента анонсировал голосование за законопроект о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении в ближайший четверг, 7 июня.

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