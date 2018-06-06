Политика Сегодня Совбез ООН принимает резолюцию о войне на Донбассе

2018-06-06 12:43 283

Сегодня в Совете Безопасности ООН пройдет голосование по резолюции о конфликте на востоке Украины.

Как сообщает агентство Associated Press, все 15 членов Совета Безопасности накануне вечером согласовали текст заявления председателя, которое станет первым заявлением Совета по Украине с января 2017 года.

В проекте резолюции содержится призыв ко всем сторонам конфликта в Украине "подтвердить" минские договоренности 2015 года. Также в резолюции будет выражена "серьезная обеспокоенность" по поводу ухудшения безопасности на Востоке Украины.

В резолюции, подготовленной Францией и Германией, будет осуждено длительное нарушение режима прекращения огня, особенно использование тяжелого оружия, запрещенного минскими соглашениями 2015 года, в результате которого были "трагические смерти, в том числе среди мирных жителей".

В документе также содержится призыв к выполнению обязательств по отводу тяжелого оружия.

В проекте заявления председателя впервые упоминается гуманитарная ситуация. В частности, резолюция приветствует работу агентств ООН в решении "трагической гуманитарной ситуации на Востоке Украины" и подчеркивает "необходимость расширения усилий, направленных на смягчение страданий гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта".

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