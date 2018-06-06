Политика Для встречи Трампа и Ким Чен Ына Сингапур на три дня перекроет воздушное пространство

2018-06-08 10:11 409

Воздушное пространство Сингапура будет ограничено на время проведения саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Международная организация гражданской авиации и Федерального управления гражданской авиации США провела соответствующую рассылку для пилотов.

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Как сообщает Reuters, в предупреждении указано, что воздушное пространство Сингапура будет временно ограничено 11, 12 и 13 июня.

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Самолеты, которые будут лететь в сингапурский международный аэропорт Чанги, должны будут снизить скорость. Кроме того, ограничения будут и на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, в качестве места проведения саммита утвержден отель Capella на сингапурском острове Сентоса.