Для встречи Трампа и Ким Чен Ына Сингапур на три дня перекроет воздушное пространство

Воздушное пространство Сингапура будет ограничено на время проведения саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Международная организация гражданской авиации и Федерального управления гражданской авиации США провела соответствующую рассылку для пилотов.
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Как сообщает Reuters, в предупреждении указано, что воздушное пространство Сингапура будет временно ограничено 11, 12 и 13 июня.
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Самолеты, которые будут лететь в сингапурский международный аэропорт Чанги, должны будут снизить скорость. Кроме того, ограничения будут и на взлетно-посадочной полосе.
Напомним, в качестве места проведения саммита утвержден отель Capella на сингапурском острове Сентоса.