Политика Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов Данилюка

2018-06-06 13:15 169

Премьер Владимир Гройсман сообщил в Facebook, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. 

"Подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров", - написал Гройсман.

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Напомним, 23 мая на заседании Кабмина возникла ссора между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему еще одного заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать.

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На это Гройсман предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний.

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