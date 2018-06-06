Политика Луценко рассказал, как спецслужбы добыли "список 47"

2018-06-06 17:30 549

 

Большинство людей из "расстрельного списка" – украинские журналисты, а также журналисты, которые выехали из России.

Перечень потенциальных жертв из списка 47 человек правоохранителям предоставили люди из окружения Бориса Германа. Об этом и других подробностях спецоперации рассказал в эфире радио НВ генеральный прокурор Юрий Луценко, запись интервью была выложена в Youtube.

Он заявил, что информация о списке была получена не от организатора. Эти данные организатор предоставил третьему лицу, и в результате спецоперации СБУ смогло идентифицировать это лицо и изъять список.

"Большинство этих людей – это журналисты Украины, а также журналисты, которые выехали из России", – отметил Луценко, добавив, что за некоторых из упомянутых людей платили по два миллиона. Отвечать на вопрос, были ли в списке политики, Луценко отказался.

Генпрокурор рассказал, что сначала СБУ получила информацию, что Герман, обсуждая поставку очередной партии оружия из зоны АТО, предложил совершить заказное убийство. Силовики наладили контакт с человеком, который принял это предложение.

Ним оказался волонтер АТО Алексей Цимбалюк. Он сотрудничал со спецслужбами и выступал в роли контролируемого правоохранительной системой киллера. В СБУ зарегистрировали дело о подготовке к убийству.

Через некоторое время организатор убийства потребовал ликвидировать еще одного человека, некоего одесского активиста. А через неделю после того была названа еще одна фамилия – на этот раз бывшего офицера спецслужб России. Также организатор проговорился, что существует целый список из 30 лиц, которые должны умереть.

Еще по теме

Список киллера: 30-ти украинцам из дела Бабченко предоставят охрану

2018-06-01 09:42 1413

Заместителю генпрокурора Луценко и главе САП Назару Холодницкому отменили визу США - готовят срочную отставку

2018-05-24 14:34 6375

Луценко заявил, что депутатские права Савченко ограничены решетками изолятора

2018-05-09 14:13 1826

Савченко написала обращение к Луценко

2018-04-11 17:00 4732

Еще новости в разделе "Политика"

Нидерланды: Украина невиновна в катастрофе МН17

2018-06-06 20:30 343

Аваков рассказал, как будут выдавать паспорта на Донбассе после деоккупации

2018-06-06 19:30 526

В Украине придумали налог на старость для автомобилей на "евробляхах"

2018-06-06 18:30 520

Луценко рассказал, как спецслужбы добыли "список 47"

2018-06-06 17:30 549
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Нидерланды: Украина невиновна в катастрофе МН17 2018-06-06 20:30 343
Аваков рассказал, как будут выдавать паспорта на Донбассе после деоккупации 2018-06-06 19:30 526
В Украине придумали налог на старость для автомобилей на "евробляхах" 2018-06-06 18:30 520
Луценко рассказал, как спецслужбы добыли "список 47" 2018-06-06 17:30 549

Лента

20:30 Нидерланды: Украина невиновна в катастрофе МН17
20:00 Это не поджог сухой травы: в ГосЧС рассказали о версии пожара в Чернобыльской зоне
19:30 Аваков рассказал, как будут выдавать паспорта на Донбассе после деоккупации
19:09 Губернатора Черниговской обл. Кулича заменят на нардепа Давиденко?
19:00 Комитет предлагает Раде запретить трансляцию ЧМ 2018
18:30 В Украине придумали налог на старость для автомобилей на "евробляхах"
18:00 Режиссер Кантер снял свое самоубийство видео
17:30 Луценко рассказал, как спецслужбы добыли "список 47"
17:00 Шевелит губами и качает головой. В соцсетях смеются над Трампом, который не знает гимн Америки
16:30 ГПУ показала "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков