Политика Луценко рассказал, как спецслужбы добыли "список 47"

2018-06-06 17:30 549

Большинство людей из "расстрельного списка" – украинские журналисты, а также журналисты, которые выехали из России.

Перечень потенциальных жертв из списка 47 человек правоохранителям предоставили люди из окружения Бориса Германа. Об этом и других подробностях спецоперации рассказал в эфире радио НВ генеральный прокурор Юрий Луценко, запись интервью была выложена в Youtube.

Он заявил, что информация о списке была получена не от организатора. Эти данные организатор предоставил третьему лицу, и в результате спецоперации СБУ смогло идентифицировать это лицо и изъять список.

"Большинство этих людей – это журналисты Украины, а также журналисты, которые выехали из России", – отметил Луценко, добавив, что за некоторых из упомянутых людей платили по два миллиона. Отвечать на вопрос, были ли в списке политики, Луценко отказался.

Генпрокурор рассказал, что сначала СБУ получила информацию, что Герман, обсуждая поставку очередной партии оружия из зоны АТО, предложил совершить заказное убийство. Силовики наладили контакт с человеком, который принял это предложение.

Ним оказался волонтер АТО Алексей Цимбалюк. Он сотрудничал со спецслужбами и выступал в роли контролируемого правоохранительной системой киллера. В СБУ зарегистрировали дело о подготовке к убийству.

Через некоторое время организатор убийства потребовал ликвидировать еще одного человека, некоего одесского активиста. А через неделю после того была названа еще одна фамилия – на этот раз бывшего офицера спецслужб России. Также организатор проговорился, что существует целый список из 30 лиц, которые должны умереть.