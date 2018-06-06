Украина Режиссер Кантер снял свое самоубийство видео

2018-06-06 18:00 618

 

Украинский режиссер Леонид Кантер снял свою смерть на видеокамеру. Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции Черниговской области Сергей Брыль, пишет Громадське.

По полученным данным, правоохранители изъяли видео и приобщили его к материалам следствия в рамках открытого уголовного производства.

В понедельник вечером, 4 июня, было обнаружено тело известного режиссера, продюсера, путешественника и писателя Леонида Кантера.

Руководитель Бахмачского райотдела полиции ГУНП в Черниговской области Юрий Жула рассказал, что перед самоубийством Леонид Кантер написал несколько предсмертных писем.

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