Политика В Украине придумали налог на старость для автомобилей на "евробляхах"

2018-06-06 18:30 511

Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике разработал законопроект, чтобы урегулировать правила ввоза подержанных автомобилей из Европы. Об этом сообщает "Сегодня".

По словам народного депутата Роберта Горвата, документ будет зарегистрирован в парламенте в ближайшие недели.

Горват также выступил против идеи ограничивать ввоз авто экостандартами.

"Это временный метод, и он неправильный. Почти нигде в странах Европы и мира никто этого не делает. Нормально – заставлять человека, который хочет купить автомобиль, заплатить за "старость". Чем больше он загрязняет атмосферу – тем больше он должен платить", – сказал Горват.

Сам Горват вместе с группой депутатов разработал альтернативный законопроект, который преследует те же цели.

"Этот законопроект преследует те же цели, тот же "налог на старость", это дифференцированный акциз в момент регистрации автомобиля. Чем старше возраст – тем больше акциз", – сказал он.

Нардеп добавил, что в крайнем случае, если ни один из законопроектов не будет принят, члены парламента могут продлить действие закона №1389-19 (проект 3251 от 07.10.2015), которым до 31 декабря 2018 года установлены льготные ставки акцизного налога на импортные б/у автомобили.