Политика В Украине придумали налог на старость для автомобилей на "евробляхах"

2018-06-06 18:30 511

 

Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике разработал законопроект, чтобы урегулировать правила ввоза подержанных автомобилей из Европы. Об этом сообщает "Сегодня".

По словам народного депутата Роберта Горвата, документ будет зарегистрирован в парламенте в ближайшие недели.

Горват также выступил против идеи ограничивать ввоз авто экостандартами.

"Это временный метод, и он неправильный. Почти нигде в странах Европы и мира никто этого не делает. Нормально – заставлять человека, который хочет купить автомобиль, заплатить за "старость". Чем больше он загрязняет атмосферу – тем больше он должен платить", – сказал Горват.

Сам Горват вместе с группой депутатов разработал альтернативный законопроект, который преследует те же цели.

"Этот законопроект преследует те же цели, тот же "налог на старость", это дифференцированный акциз в момент регистрации автомобиля. Чем старше возраст – тем больше акциз", – сказал он.

Нардеп добавил, что в крайнем случае, если ни один из законопроектов не будет принят, члены парламента могут продлить действие закона №1389-19 (проект 3251 от 07.10.2015), которым до 31 декабря 2018 года установлены льготные ставки акцизного налога на импортные б/у автомобили.

Еще по теме

Нидерланды: Украина невиновна в катастрофе МН17

2018-06-06 20:30 340

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня и завтра жара отступит, на востоке и юге - дожди с грозами

2018-06-06 11:13 908

Данилюк рассказал, что ждет Украину без транша МВФ

2018-06-04 17:30 1763

Сегодня Украину зальют дожди, местами с градом

2018-06-03 11:30 4915

Еще новости в разделе "Политика"

Нидерланды: Украина невиновна в катастрофе МН17

2018-06-06 20:30 340

Аваков рассказал, как будут выдавать паспорта на Донбассе после деоккупации

2018-06-06 19:30 526

В Украине придумали налог на старость для автомобилей на "евробляхах"

2018-06-06 18:30 511

Луценко рассказал, как спецслужбы добыли "список 47"

2018-06-06 17:30 549
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Нидерланды: Украина невиновна в катастрофе МН17 2018-06-06 20:30 340
Аваков рассказал, как будут выдавать паспорта на Донбассе после деоккупации 2018-06-06 19:30 526
В Украине придумали налог на старость для автомобилей на "евробляхах" 2018-06-06 18:30 511
Луценко рассказал, как спецслужбы добыли "список 47" 2018-06-06 17:30 549

Лента

20:30 Нидерланды: Украина невиновна в катастрофе МН17
20:00 Это не поджог сухой травы: в ГосЧС рассказали о версии пожара в Чернобыльской зоне
19:30 Аваков рассказал, как будут выдавать паспорта на Донбассе после деоккупации
19:09 Губернатора Черниговской обл. Кулича заменят на нардепа Давиденко?
19:00 Комитет предлагает Раде запретить трансляцию ЧМ 2018
18:30 В Украине придумали налог на старость для автомобилей на "евробляхах"
18:00 Режиссер Кантер снял свое самоубийство видео
17:30 Луценко рассказал, как спецслужбы добыли "список 47"
17:00 Шевелит губами и качает головой. В соцсетях смеются над Трампом, который не знает гимн Америки
16:30 ГПУ показала "ковер" из банкнот у житомирских налоговиков