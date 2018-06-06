Политика Бюджетный комитет рекомендовал Раде уволить министра Данилюка

2018-06-06 21:00 868

 

Во время заседания сегодня, 6 июня, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту поддержать проект постановления Кабмина об увольнении министра финансов Александра Данилюка. Об этом "Украинским новостям" сообщил заместитель председателя комитета Сергей Мельник.

"Комитет рассмотрел и поддержал", - сказал он.

По словам Мельника, парламент может рассмотреть увольнение министра уже завтра – 7 июня.

Как сообщалось ранее, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду относительно увольнения с должности министра финансов Александра Данилюка.

"После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, по моему мнению, не совместимы с дальнейшим пребыванием на должности члена Кабинета p>Как сообщала "Страна", конфликт премьера с министром финансов Александром Данилюком вышел в публичную плоскость в мае, когда на заседании Кабмина между ними произошла перепалка. Во время заседания Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого подано давно. Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать.

Позже Данилюк объяснил журналистам, что причина конфликта в разногласиях с премьером по реформе ГФС. Кабмин проголосовал за переподчинение ГФС напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой, что вызвало протест Минфина.

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