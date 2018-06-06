Политика Нидерланды: Украина невиновна в катастрофе МН17

2018-06-06 20:30 337

Нет убедительных доказательств, что Киев не принял достаточных мер, чтобы предотвратить возможную катастрофу.

Нидерланды признали Украину невиновной в крушении малайзийского Боинга на Донбассе. Об этом сказал министр иностранных дел Стеф Блок, сообщает Эхо Москвы в среду, 6 июня.

При этом отмечается, что если у Украины были данные о появлении в зоне конфликта ракетной установки Бук, то Киев имел основания закрыть воздушное пространство над опасным регионом или хотя бы увеличить высоту воздушного коридора.

Однако данные, полученные Международной следственной группой, не позволяют говорить об ответственности Украины. Также нет убедительных доказательств, что Киев не принял достаточных мер, чтобы предотвратить возможную катастрофу.

В то же время глава МИД Нидерландов отметил, что правительство изучит вопрос о возможной ответственности других стран, если расследование даст для этого основания.

Блок также подчеркнул важную роль Украины в расследовании катастрофы.

"Юридическое сотрудничество с Украиной в рамках совместной следственной группы имеет большое значение для эффективности уголовного расследования", – заявил министр.

Напомним, 24 мая объединенная следственная группа, куда входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, выступила с заявлением о том, что малазийский самолет был сбит принадлежавшим России комплексом Бук. Днем позже Нидерланды и Австралия возложили на Россию вину за крушение этого лайнера.

Также была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут установки Бук, которая затем сбила самолет рейса МН17.

В свою очередь Минобороны России заявило, что комиссия умалчивает происхождение двигателя Бука, потому что он, вероятно, принадлежит украинским военным. В МИД России признали обвинения голословными.