Политика Аваков рассказал, как будут выдавать паспорта на Донбассе после деоккупации

2018-06-06 19:30 520

Министр выступает за криминальное преследование только руководства так называемых "ДНР/ЛНР" и лиц, которые воевали против украинских войск

После деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей жителям этих территорий нужно будет выдавать новые паспорта после проверки. Об этом в Facebook заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Большинство переживших оккупацию – жертвы либо вынужденные участники процессов коллаборации, в отношении которых должна быть применена амнистия, с последовательным восстановлением всех гражданских прав и свобод", – написал он.

"Если человек по какой-либо причине не смог выехать и пережил оккупацию в своем доме, продолжал работать по своей специальности, не участвовал в организации незаконных выборов или иных акций, не содействовал деятельности незаконной власти – он проходит проверку, получает новый легитимный украинский паспорт и все права гражданина Украины", – добавил Аваков.

Министр также подчеркнул, что выступает за криминальное преследование только руководства так называемых "ДНР/ЛНР" и лиц, которые воевали против украинских войск или совершили тяжкие преступления.

Для урегулирования этих вопросов Арсен Аваков предлагает принять соответствующий законопроект.

Ранее Аваков рассказал, как будет проходить деоккупация Донбасса.

Как сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал широкую кампанию по подготовке мероприятий к возвращению временно оккупированных территорий Донбасса.