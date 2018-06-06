Детали Губернатора Черниговской обл. Кулича заменят на нардепа Давиденко?

2018-06-06 19:09 268



Сегодня на очередном заседании Кабинета министров Украины рассматривается вопрос отставки Председателя Черниговской ОДА Валерия Кулича.

Об этом изданию стало известно из собственных источников в Кабмине.

Источник также сообщил, что на место Кулича в Администрации Президента рассматривают кандидатуру от БПП, нардепа Валерия Давиденко. Эксперты сходятся во мнении: причина неизбежной рокировки - уверенность АП в том, что Давиденко способен обеспечить П.Порошенко более высокий результат в Черниговской области на предстоящих президентских выборах.