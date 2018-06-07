Политика Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по войне на Донбассе

2018-06-07 12:15 614

Совет Безопасности ООН осудил нарушение режима прекращения огня на востоке Украины и призвал соблюдать минские соглашения. Об этом говорится в заявлении Совбеза.

Документ подготовила Франция при поддержке Германии, уточняет AFP. Ему присвоен статус заявления председателя, что считается вторым по значимости официальным документом Совбеза после резолюции.

"Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц", − сказано в заявлении.

Совбез призвал все стороны конфликта выполнить обязательства по разведению сил и вывести тяжелые вооружения, а также напомнил о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Это стало первым решением Совета Безопасности ООН по Украине с февраля 2015 года.

В заявлении Совбеза ООН отдельно указано, что свои обязательства должны выполнять все стороны конфликта.

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