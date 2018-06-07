Политика У Луценко заявили, что дело о публикации "списка 47" включает десятки тысяч документов

2018-06-07 11:43 563

Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина", информация, полученная следствием в рамках производства в отношении издания "Страна" относительно публикации "списка 47", составляет до нескольких десятков тысяч файлов.

"Хочу сказать, это единственное, что я прокомментирую, информация, полученная следствием и подтверждено, что это должным образом полученная информация в виде доказательств, составляет до нескольких десятков тысяч файлов", - сообщил он.

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При этом какие-либо подробности уголовного производства Матиос комментировать отказался.

"Я не вижу смысла что-либо комментировать именно по поводу как вопрос, так и предпосылок, которые послужили регистрации уголовного производства за обнародование списка. Почему? Мы делаем рутинную работу совместно с сотрудниками СБУ ... Глубина моей осведомленности в этой ситуации, наверное, одна из крупнейших, но еще раз подчеркиваю, что комментировать это не считаю нужным, поскольку идет рутинная работа", - сказал прокурор.