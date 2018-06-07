Украина Обострение на Донбассе: бьют запрещенные минометы, есть погибшие и раненные

2018-06-07 12:44 544

За минувшие сутки сепаратисты 25 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, двое украинских военных погибли, двое ранены.

Как указано в сводке штаба ООС, минувшей ночью боевые действия активизировались в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино.

"Всего противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов. Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что с начала текущих суток боевики на Луганщине 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

"Ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь среди наших войск за текущие сутки нет", – подытожили в пресс-центре ООС.

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