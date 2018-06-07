Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет облачно, жара немного отступит

2018-06-07 11:14 598

Сегодня, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, температура поднимется не выше +27 градусов.

Так, на западе без осадков, днем столбик термометра остановится на уровне от +20 до +27 градусов. На востоке температура днем - 19-23 градусов выше нуля, без осадков. В центральной части страны ожидается сухая погода, температура днем 20-22 градусов тепла.

В северных регионах ожидается сухая и солнечная погода, днем температура воздуха прогреется до +19+20 градусов. В южном регионе традиционно теплее, температура днем - от +23 до +26.

В Киеве сегодня будет солнечно, температура днем +20+22.