Украина Украина открывает для иностранцев свой рынок военной техники и оружия

2018-06-08 13:14 684

В ближайшее время СНБО разрешит прямой экспорт всем производителям оружия и техники в Украину.

Об этом во время форума "Формула безопасности Украины. Продолжение" заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. 

"Я хочу анонсировать, что СНБО готовит решение о либерализации внешнеэкономической деятельности и мы планируем это решение принять в ближайшее время. Оно предусматривает разрешение на прямой экспорт (в Украину) всем производителям военной техники и оружия независимо от того, принадлежат они государственному или частному сектору", - сказал Турчинов.

По его словам, украинским предприятиям также будет разрешен импорт для обеспечения собственного производства техники и оружия.

"Мы, безусловно, снимаем все ограничения на прямые контракты наших силовых структур, что касается закупки оружия за границей", - заявил Турчинов.

Глава СНБО отметил, что более 50% государственного оборонного заказа выполняют частные компании.

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