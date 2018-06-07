Мир Крупная сеть супермаркетов озвучила сроки полного отказа от продажи сигарет

2018-06-08 09:10 493

В голландских магазинах сети супермаркетов Lidl намерены отказаться от торговли сигаретами.

Как сообщает издание Stuttgarter nachrichten, сигареты совсем исчезнут из ассортимента товаров к 2022 году. Причина – постоянное падение продаж, которое делает нерентабельной торговлю этим товаром.

В Lidl Netherlands, комментируя решение, заявили, что в последние годы был принят ряд мер по борьбе с курением, которые привели к падению продаж. В том числе в торговых точках сигареты были удалены из поля зрения покупателя.

"Тенденция в Нидерландах явно направлена на борьбу с курением. Мы видим это в кассе и не хотим выступать против этого. Вот почему это логичный шаг для нас - постепенно прекратить продажу сигарет", - говорится в заявлении компании.

Голландский государственный секретарь по вопросам здравоохранения Пол Блохуис рассказал о "фантастическом решении" ритейлера. Он надеется, что другие сети супермаркетов последуют примеру Lidl.

Кроме того, правительство Нидерландов планирует распространить запрет на курение на террасах ресторанов.

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