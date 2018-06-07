Политика Аваков заговорил о полицейской операции по освобождению Донбасса

2018-06-07 14:13 436

Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время.

"В ближайшее время мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением, и мы вернем свои оккупированные территории... Скорее всего, это будет полицейская операция без применения Вооруженных сил", - сказал Аваков в ходе круглого стола в Киеве, передают "Українськi Новини".

Министр уверен, что для такой операции не надо будет 40 тысяч миротворцев ООН, а достаточно будет 2 тысячи правоохранителей.

Аваков отметил, что освобождение Донбасса должно проходить постепенно - путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте.

Министр также сообщил, что согласно проведенному опросу около 60% жителей Донбасса хотят вернуться к мирной жизни в составе Украины, 20% - хотят в состав России и 20% - боятся наступления украинских войск.

Напомним, ранее глава МВД представил свой план реинтеграции Донбасса. Он выразил мнение, что провести деоккупацию сразу всей территории невозможно, поэтому стоит реинтегрировать районы отдельно.