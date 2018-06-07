Политика "Переоценил свои силы" - Кольченко пояснил причину прекращения голодовки

2018-06-07 13:16 460

За время голодовки вес политзаключенного снизился до 54 к, он очень ослаб, стал часто птерять сознание.

Приговоренный в РФ по фейковым обвинениям к десяти годам колонии Александр Кольченко объявил о прекращении голодовки, начатой неделю назад.

Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы Агора Андей Лепёхин в Facebook.

"Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг," - сообщил адвокат.

Он также уточнил, что сегодня Кольченко собрались переводить из санчасти колонии, где он находился во время голодовки, в тюремную больницу - по медицинским показателям.

Адвокат отметил, что Кольченко неоднократно пытались вынудить отказаться от голодовки.

"В ходе голодовки Александра несколько раз в присутствии начальника колонии пытались принудить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области. Сама уполномоченная Павлова в колонию к Александру не соизволила приехать, зато написала письмо в адвокатскую палату, пытаясь оказать давление уже на адвоката, с целью добиться от меня принудить Александра отказаться от голодовки," - рассказал Лепёхин.

Адвокат также обнародовал фото письма, которое написал Кольченко.

"Вынужден признать, что я переоценил свои силы - я оказался слишком слаб. Поэтому я решил прекратить голодовку. В противном случае я подверг бы свое здоровье неоправданному риску", - написал заключенный.

Неоправданным риском Кольченко назвал голодовку в связи с тем, что любой подобный протест в первую очередь рассчитан на то, что государство будет стремиться минимизировать репутационные потери, в то время как "репутацию современной России вряд ли можно чем-либо испортить". Кроме того, поездка французского президента Макрона в Россию, уверен Кольченко, демонстрирует нежелание стран "Нормандского формата" усиливать давление на РФ.

"Очень хочется надеяться, что я ошибаюсь в оценке ситуации вокруг Олега Сенцова. И надеюсь, он на меня не будет сердиться из-за того, что я так быстро сдался", - завершил свое письмо Кольченко.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.