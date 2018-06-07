Политика "Переоценил свои силы" - Кольченко пояснил причину прекращения голодовки

2018-06-07 13:16 460

За время голодовки вес политзаключенного снизился до 54 к, он очень ослаб, стал часто птерять сознание.

Приговоренный в РФ по фейковым обвинениям к десяти годам колонии Александр Кольченко объявил о прекращении голодовки, начатой неделю назад.

Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы Агора Андей Лепёхин в Facebook.

"Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг," - сообщил адвокат.

Он также уточнил, что сегодня Кольченко собрались переводить из санчасти колонии, где он находился во время голодовки, в тюремную больницу - по медицинским показателям.

Адвокат отметил, что Кольченко неоднократно пытались вынудить отказаться от голодовки.

"В ходе голодовки Александра несколько раз в присутствии начальника колонии пытались принудить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области. Сама уполномоченная Павлова в колонию к Александру не соизволила приехать, зато написала письмо в адвокатскую палату, пытаясь оказать давление уже на адвоката, с целью добиться от меня принудить Александра отказаться от голодовки," - рассказал Лепёхин.

Адвокат также обнародовал фото письма, которое написал Кольченко.

"Вынужден признать, что я переоценил свои силы - я оказался слишком слаб. Поэтому я решил прекратить голодовку. В противном случае я подверг бы свое здоровье неоправданному риску", - написал заключенный.

Неоправданным риском Кольченко назвал голодовку в связи с тем, что любой подобный протест в первую очередь рассчитан на то, что государство будет стремиться минимизировать репутационные потери, в то время как "репутацию современной России вряд ли можно чем-либо испортить". Кроме того, поездка французского президента Макрона в Россию, уверен Кольченко, демонстрирует нежелание стран "Нормандского формата" усиливать давление на РФ.

"Очень хочется надеяться, что я ошибаюсь в оценке ситуации вокруг Олега Сенцова. И надеюсь, он на меня не будет сердиться из-за того, что я так быстро сдался", - завершил свое письмо Кольченко.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Еще по теме

Сенцов написал письмо лидерам стран «G7»

2018-06-05 21:30 1679

"Это его большая ошибка" - Гройсман отреагировал на письмо Данилюка послам G7

2018-06-01 12:45 2820

Осужденный в РФ Кольченко объявил голодовку - требует освободить Сенцова

2018-05-31 14:13 1197

Савченко прервала голодовку в СИЗО СБУ из-за экспертизы на детекторе лжи

2018-05-31 10:41 1196

Еще новости в разделе "Политика"

Аваков заговорил о полицейской операции по освобождению Донбасса

2018-06-07 14:13 436

ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА СПОРНЫЙ ЗАКОН № 7440 ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУДЕ

2018-06-07 13:41 511

"Переоценил свои силы" - Кольченко пояснил причину прекращения голодовки

2018-06-07 13:16 460

Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по войне на Донбассе

2018-06-07 12:15 614
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Аваков заговорил о полицейской операции по освобождению Донбасса 2018-06-07 14:13 436
ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА СПОРНЫЙ ЗАКОН № 7440 ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУДЕ 2018-06-07 13:41 511
"Переоценил свои силы" - Кольченко пояснил причину прекращения голодовки 2018-06-07 13:16 460
Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по войне на Донбассе 2018-06-07 12:15 614

Лента

15:45 НАТО отказалось принять Катар, имеющий самую современную армию в регионе
15:14 Трамп собрал пресс-конференцию и устроил разнос из-за фейков о здоровье Мелании
14:46 Депутатам запретили спать во время дебатов на заседании парламента
14:13 Аваков заговорил о полицейской операции по освобождению Донбасса
13:41 ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА СПОРНЫЙ ЗАКОН № 7440 ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУДЕ
13:16 "Переоценил свои силы" - Кольченко пояснил причину прекращения голодовки
12:44 Обострение на Донбассе: бьют запрещенные минометы, есть погибшие и раненные
12:15 Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по войне на Донбассе
11:43 У Луценко заявили, что дело о публикации "списка 47" включает десятки тысяч документов
КАРТА 11:14 Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет облачно, жара немного отступит