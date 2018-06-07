Политика ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА СПОРНЫЙ ЗАКОН № 7440 ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУДЕ

2018-06-07 13:41 511

Верховная Рада Украины после долгих дискуссий и двух недель обсуждения одобрила во втором чтении законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Поддержали его 317 народных депутатов. Примечательно, что из финального документа нардепы убрали норму о проверке судей на детекторе лжи, которая была прописана в первой версии законопроекта.

Свои голоса за многосстрадальный проект закона отдали 317 народных депутатов. Первоначально система Рада показала 315 голосов, однако потом Нина Южанина и Мустафа Найем заявили, что их карточки во время голосования не сработали и попросили учесть их голоса.

Сразу же после голосования к трибуне парламенты вышел президент Петр Порошенко, который назвал положительное голосование победой украинского народа, Верховной Рады и себя лично.

Также Порошенко назвал положительное решение Рады по законопроекту № 7440 настоящим подарком себе к 4-летию президенства.

Так, Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупицонеров, подследственные НАБУ. Речь идет о таких преступлениях, как нецелевое использование бюджетных средств, злоупотребление властью или влиянием, незаконное обогащение, взяточничество. Кроме того, подсудность охватывает преступления с суммой ущерба от 881 тыс. грн (по состоянию на первое полугодие 2018 года).

Высший антикоррупционный суд также будет рассматривать дела о преступлениях со злоупотреблением служебным положением - о растрате имущества, хищении или вымогательстве оружия и боеприпасов; наркотиков, прекурсоров, оборудования для изготовления наркотиков; мошенническом завладении документами, штампами или печатями.

Приянтый закон предусматривает создание непосредственно Антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикорсуда. Учреждение сможет начать работу, когда наберут как минимум 35 судей (при этом по крайней мере 10 из них - в Апелляционную палату).

В документе прописаны как требования к судьям Антикоррупционного суда, так и условия, при которых человек не будет иметь права занимать такую должность. У кандидата должен быть опыт работы на должности судьи от 5 лет, или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Есть еще вариант совокупного стажа на должности судьи/ученого в сфере права не менее 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен будет соответствовать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки, чтобы заниматься судопроизводством в коррупционных делах.

Не смогут стать судьями Антикоррупционного суда бывшие сотрудники правоохранительных органов, НАБУ, НАПК, Антимонопольного комитета, Счетной палаты, Фискальной службы, Госслужбы финансового мониторинга, ВККС, Высшего совета юстиции и проч.

Судей планируют постоянно проверять на предмет нарушения законодательства. А вот защищать в режиме 24/7 планируют не только судей, но - по заявлению судьи - также его родственников и близких - связанных с ним общим бытом лиц, супругов, родителей, родных братьев и сестер, дедушек и бабушек, родителей супруга, внуков, усыновленных и опекунов. Дом судьи Антикоррупционного суда оснастят охранной сигнализацией и кнопками тревожной сигнализации.

Законопроект в первом чтении предусматривал проверку кандидатов при помощи полиграфа, но в процессе подготовки ко второму чтению эту норму убрали.

Избирать судей Антикоррупционного суда будет Высшая квалификационная комиссия судей при помощи Общественного совета международных экспертов. Это новый орган из шести человек. В его состав смогут войти как иностранцы, так и украинцы, "с безупречной репутацией, высокими профессиональными и моральными качествами" и опыт работы от 5 лет по осуществлению процессуального руководства, представлению гособвинения в суде или осуществления судопроизводства в делах о коррупции за рубежом.

Законопроект вступит в силу на следующий день после официальной публикации, некоторые нормы - с начала работы Высшего антикоррупционного суда.