Политика Российских военных отправляют на Донбасс, как в штрафбаты — Турчинов

2018-06-07 20:00 660

Россия использует 1-й и 2-й оккупационные корпуса в оккупированных районах Донбасса с функцией штрафбатов времен Второй мировой войны — их задача задержать продвижение украинских войск до подхода основных российских сил, сосредоточенных на границе.

Об этом во время IX Национального экспертного форума в Киеве заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется генштабом РФ. И два корпуса, которые являются составными 8-й армии, выполняют аналогичную функцию, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны. Их главная задача — даже ценой собственной жизни задержать продвижение наших войск до подхода основных сил», — сказал он.

По словам Турчинова, основные силы РФ сосредоточены на границе с Украиной как на Востоке, так и на Юге. При этом, российское руководство оперирует в войне против Украины «даже не батальонами или дивизиями, а армиями».

Секретарь СНБО подчеркнул, что агрессия РФ против Украины продолжается уже пятый год и «никаких признаков улучшения ситуации и нормализации нет».

«Более того — май был для нас очень сложным и по количеству обстрелов, и по количеству агрессивных провокаций оккупационных российских войск … Во время обстрелов, военных провокаций системно используется запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, системы залпового огня. И обстрелы происходят на подконтрольную нам территорию вглубь до 30 км. В результате мы имеем потери не только среди наших военнослужащих, а у нас есть жертвы среди гражданского населения, особенно больно — погибают и наши дети», — заявил Турчинов.