Политика Российских военных отправляют на Донбасс, как в штрафбаты — Турчинов

2018-06-07 20:00 660

 

Россия использует 1-й и 2-й оккупационные корпуса в оккупированных районах Донбасса с функцией штрафбатов времен Второй мировой войны — их задача задержать продвижение украинских войск до подхода основных российских сил, сосредоточенных на границе.

Об этом во время IX Национального экспертного форума в Киеве заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется генштабом РФ. И два корпуса, которые являются составными 8-й армии, выполняют аналогичную функцию, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны. Их главная задача — даже ценой собственной жизни задержать продвижение наших войск до подхода основных сил», — сказал он.

По словам Турчинова, основные силы РФ сосредоточены на границе с Украиной как на Востоке, так и на Юге. При этом, российское руководство оперирует в войне против Украины «даже не батальонами или дивизиями, а армиями».

Секретарь СНБО подчеркнул, что агрессия РФ против Украины продолжается уже пятый год и «никаких признаков улучшения ситуации и нормализации нет».

«Более того — май был для нас очень сложным и по количеству обстрелов, и по количеству агрессивных провокаций оккупационных российских войск … Во время обстрелов, военных провокаций системно используется запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, системы залпового огня. И обстрелы происходят на подконтрольную нам территорию вглубь до 30 км. В результате мы имеем потери не только среди наших военнослужащих, а у нас есть жертвы среди гражданского населения, особенно больно — погибают и наши дети», — заявил Турчинов.

Еще по теме

Обострение на Донбассе: бьют запрещенные минометы, есть погибшие и раненные

2018-06-07 12:44 798

Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по войне на Донбассе

2018-06-07 12:15 834

Аваков рассказал, как будут выдавать паспорта на Донбассе после деоккупации

2018-06-06 19:30 2108

Сегодня Совбез ООН принимает резолюцию о войне на Донбассе

2018-06-06 12:43 964

Еще новости в разделе "Политика"

Заместители Данилюка подали в отставку

2018-06-07 22:00 768

видео "Будут очень тяжелые последствия": Путин пригрозил Украине

2018-06-07 21:30 5509

Дело Бабченко: ГПУ готовит новое подозрение

2018-06-07 21:00 546

Юрий Луценко заподозрил "руку Кремля" в публикации "списка 47"

2018-06-07 20:30 580
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Заместители Данилюка подали в отставку 2018-06-07 22:00 768
видео "Будут очень тяжелые последствия": Путин пригрозил Украине 2018-06-07 21:30 5509
Дело Бабченко: ГПУ готовит новое подозрение 2018-06-07 21:00 546
Юрий Луценко заподозрил "руку Кремля" в публикации "списка 47" 2018-06-07 20:30 580

Лента

22:00 Заместители Данилюка подали в отставку
видео 21:30 "Будут очень тяжелые последствия": Путин пригрозил Украине
21:00 Дело Бабченко: ГПУ готовит новое подозрение
20:30 ФИФА опубликовала рейтинг команд: какое место заняла Украина
20:30 Юрий Луценко заподозрил "руку Кремля" в публикации "списка 47"
20:00 Российских военных отправляют на Донбасс, как в штрафбаты — Турчинов
19:30 Кабмин назначил и.о. министра финансов Оксану Маркарову
18:30 "Подростковый каприз" парламентариев - Данилюк отреагировал на решение Рады о его увольнении
18:00 Роналду окончательно решил уйти из Реала
17:33 Турчинов: Россия нацелила на Украину ракетные комплексы и несколько армий