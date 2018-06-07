Россия построила вдоль украинской восточной границы мощную военную инфраструктуру.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, открывая девятый Национальный экспертный форум, передает "Радио Свобода".
"Пятый год идет война России против Украины, и никаких признаков нормализации ситуации мы не имеем... Два корпуса, которые входят в состав восьмой российской армии, фактически выполняют функцию, которую выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны. Их задача - задержать продвижение наших войск до подхода основных сил. Но где они дислоцируются? Построена мощная военная инфраструктура вдоль нашей границы. Россия против нас оперирует не батальонами или дивизиями, а армиями", - говорит он.
Среди угроз с моря секретарь СНБО называет часть Каспийского флота России, переброшенную в Черноморский бассейн. Также он говорит о российских ракетных комплексах в Крыму и на восточных границах, которые, по его словам, способны нанести удар "фактически по всей территории Украины".