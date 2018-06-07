Спорт Роналду окончательно решил уйти из Реала

2018-06-07 18:00 639

Нападающий футбольного клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду принял окончательное решение в ближайшее время покинуть команду, сообщает Record.

По полученным данным, футболист недоволен действиями президента клуба Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса. Роналду утверждает, что они обещали продлить с ним контракт на улучшенных условиях. Однако на днях руководство "сливочных" сообщило агенту португальца Жорже Мендешу, что "Королевский клуб" не может удовлетворить запросы футболиста.

Стоит отметить, что о возможном уходе из "Реала" Роналду сообщил после победы в финале Лиги чемпионов 26 мая. Одной из причин мог стать отказ клуба помочь португальцу решить проблемы с испанской налоговой службой. Португалец обвиняется в уклонении от уплаты налогов с 2011 по 2014 год. До 15 июня Роналду должен выплатить 28 миллионов евро.

Напомним, португалец выступает за мадридский клуб с 2009 года. За 2018 год его зарплата составила 21 миллион евро в год. Французский "Пари Сен-Жермен" готов платить Роналду 45 миллионов евро. На сегодняшний день такой доход имеет только нападающий "Барселоны" Лионель Месси.