Политика Юрий Луценко заподозрил "руку Кремля" в публикации "списка 47"

2018-06-07 20:30 580

Украинские следователи не исключают версию того, что "список 47" (список фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины) мог попасть в распоряжение СМИ из страны, в которой находится заказчик этих преступлений (то есть России - Прим. ред), заявляет генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Однако будут также отрабатывать и версию "утечки" информации из украинских правоохранительных органов, передает "Интерфакс- Украина".

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик данных убийств для дискредитации следствия. Конечно, возможна утечка из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно расследованы", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.