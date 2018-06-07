Политика Юрий Луценко заподозрил "руку Кремля" в публикации "списка 47"

2018-06-07 20:30 580

 

Украинские следователи не исключают версию того, что "список 47" (список фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины) мог попасть в распоряжение СМИ из страны, в которой находится заказчик этих преступлений (то есть России - Прим. ред), заявляет генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Однако будут также отрабатывать и версию "утечки" информации из украинских правоохранительных органов, передает "Интерфакс- Украина".

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик данных убийств для дискредитации следствия. Конечно, возможна утечка из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно расследованы", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

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